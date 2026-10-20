У 'Дії' з’явилася важлива послуга для батьків

Відтепер у "Дії" можна оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу для догляду за дитиною до року. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
"Після подання заяви онлайн "Дія" передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад.
Прем’єр нагадав, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 000 грн щомісяця.
Допомога для догляду за дитиною до року становить 7 000 грн щомісяця. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 грн щомісяця.
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З 1 січня 2026 року в Україні запрацював новий закон про виплати на дитину при народженні в розмірі 50 тис. грн. Крім цього, для незастрахованих жінок передбачена щомісячна виплата 7 000 грн у зв'язку з вагітністю та пологами.
У травні стало відомо, що всі дитячі виплати відтепер надходитимуть на єдиний рахунок "Дія.Картки", а строк використання коштів не матиме обмежень. Це, зокрема, такі види виплат, як компенсація за "Пакунок малюка", допомога для догляду за дитиною до одного року, "єЯсла" та "Пакунок школяра".