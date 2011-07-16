На Львівщині затримано угрупування, яке підозрюють у вбивстві депутата

Львів. 16 липня. УНІАН. На території області діяло кілька особливо небезпечних злочинних угруповань, які катували та вбивали людей, викрадали їх цінності та гроші. Цього року вдалося затримати декілька таких угрупувань. Так три тижні тому оперативниками була затримана основна група. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник прокурора Львівської області Володимир Гураль.

За його словами, правоохоронці затримали шість чоловік, ще один перебуває у розшуку.

«Окремі заарештовані пішли на співпрацю із слідством, тому велика ймовірність, що інші члени угрупування також будуть викриті та затримані», - переконаний прокурор.

Саме це злочинне угрупування, членів якого правоохоронці затримали три тижні тому, Володимир Гураль вважає винними у резонансних злочинах, зокрема, вбивстві головного лікаря Пустомитівської лікарні та нападу на будинок судді апеляційного суду.

«Зараз проводять збір доказової бази. Для обвинувачень ми очікуємо результатів експертизи», - повідомив він.

Нагадаємо, 3 вересня, у подвір’ї власного будинку у селі Зимна Вода знайшли мертвим депутата Пустомитівської районної ради та головного лікаря Пустомитівської райлікарні Ярослава Федину.

Зокрема, за інформацією правоохоронців, депутата знайшли мертвим на подвір’ї, його руки були змотані скотчем, він лежав обличчям до землі. Сусіди бачили трьох нападників.

Ярослав Федина, 1955 року народження, був депутатом Пустомитівської районної ради, членом фракції «Наша Україна», членом партії «Єдиний центр». За інформацією Гал-інфо, він мав намір балотуватися від "Єдиного центру" до Львівської обласної ради в одному з округів Пустомитівського району.

Гал-інфо