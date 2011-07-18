У Чернігові начальник ЖЕКу з двірничками ОЗГ

Київ. 18 липня. УНІАН. На Чернігівщині правоохоронці викрили злочинну групу до складу якої входив начальник та дві працівниці ЖЕКу, які займалися шахрайством та квартирними аферами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 9 березня Деснянський суд міста Чернігова засудив трьох чернігівців - 61-річного Валерія Фурса (колишнього начальника ЖЕКу N 4 м.Чернігова) до восьми років позбавлення волі, а його співмешканку, 43-річну Ольгу Святославенко-Миролюбко до семи років і 66-річну Олександру Приходько до трьох років і шести місяців ув'язнення. Всіх — з конфіскацією належного їм майна. 9 червня Апеляційний суд залишив вирок в силі.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України в Чернігівській області Олександр Силкін, Валерій Фурс був начальником ЖЕКу. Цю посаду він обіймав з 1992 по 2009 рік. З 1993 по 1995 рік тут двірничкою працювала і Ольга Святославенко-Миролюбко, яка згодом стала співмешканкою Фурса та його спільницею. Ще однією в групі була Олександра Приходько, яка теж свого часу була двірничкою ЖЕКу.

«Фурс підбирав на своїй дільниці одиноких осіб похилого віку. За його вказівкою Святославенко-Миролюбко під виглядом соціального працівника входила в довіру до жертв. А потім, користуючись психічним станом власників квартир, викликала бригаду «швидкої допомоги» і відправляла людей в обласну психоневрологічну лікарню. Маючи доступ у квартири, Святославенко-Миролюбко забирала паспорти і документи на житло. У паспорти вклеювала фото Приходько та під виглядом справжніх власників підписувала у нотаріуса доручення на право розпоряджатися майном на користь Святославенко-Миролюбко», - розповів Олександр Силкін.

Він зазначив, що таким чином зловмисникам вдалося обдурити чотирьох людей.

«Злочинна діяльність завдала збитків на суму близько півмільйона гривень. Їм висунули звинувачення у підробці документів та крадіжці в особливо великих розмірах. Кримінальна справа склала 11 томів», - відмітив начальник обласного УБОЗ.