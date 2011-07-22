На Сумщині співробітник банку вимагав 100 тис. грн. хабара

15:25, 22 липня 2011
Кримінал
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 За сприяння у видачі кредитів

 Суми. 22 липня. УНІАН. У Сумській області викрито співробітника банку, який вимагав та отримав 100 тис. грн. хабара від представника чотирьох приватних підприємств за сприяння у видачі кредитів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

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