На Сумщині співробітник банку вимагав 100 тис. грн. хабара

Суми. 22 липня. УНІАН. У Сумській області викрито співробітника банку, який вимагав та отримав 100 тис. грн. хабара від представника чотирьох приватних підприємств за сприяння у видачі кредитів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).