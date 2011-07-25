На Буковині привласнено понад 400 тис. грн. повеневих коштів

Чернівці. 25 липня. УНІАН. Співробітники СБУ в Чернівецькій області викрили протиправну схему заволодіння посадовими особами приватного будівельного підприємства бюджетними коштами у сумі понад 400 тис. грн., які виділялись державою на ліквідацію наслідків паводку на Буковині у 2010 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Чернівецькій області, слідством встановлено, що шляхом завищення обсягів виконаних робіт та кількості витрачених будівельних матеріалів під час усунення наслідків паводку 2010 року в одному з райцентрів Буковини посадовці фірми-субпідрядника, що здійснювала капітальний ремонт доріг, внесли завідомо неправдиві дані до акту виконаних робіт щодо їх реальних обсягів.

На підставі сфальсифікованих фінансово-господарських документів зловмисники привласнили державні кошти у сумі понад 400 тис. грн.

За фактом розкрадання бюджетних субвенцій, виділених на виконання ремонтно-відновлюваних робіт на об’єктах, що були пошкодженні внаслідок стихійного лиха, слідчим УСБУ в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років. Триває слідство.