На Львівщині 28-річний чоловік задушив молодшого брата

Львівська область. 26 липня. УНІАН. На Львівщині 28-річний житель смт Івано-Франкове Яворівського району під час бійки задушив молодшого брата.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, під час бійки, яка виникла «на грунті неприязних відносин», 28-річний безробітний чоловік заподіяв смерть, шляхом удушення, своєму 26-річному братові.

Братовбивцю затримано. Проводиться розслідування.