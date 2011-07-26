На Львівщині 28-річний чоловік задушив молодшого брата
20:28, 26 липня 2011Кримінал
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На подвір’ї власного будинку
Львівська область. 26 липня. УНІАН. На Львівщині 28-річний житель смт Івано-Франкове Яворівського району під час бійки задушив молодшого брата.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, під час бійки, яка виникла «на грунті неприязних відносин», 28-річний безробітний чоловік заподіяв смерть, шляхом удушення, своєму 26-річному братові.
Братовбивцю затримано. Проводиться розслідування.
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