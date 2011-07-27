На Сумщині трьох працівників міліції затримали за вимагання хабара

Київ. 27 липня. УНІАН. Працівники внутрішньої безпеки в Сумській області ДВБ МВС України спільно з працівниками УСБ за підозрою у вимаганні та отриманні хабара затримали трьох співробітників Краснопільського райвідділу міліції.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, працівники міліції, які не один рік пропрацювали в правоохоронних органах, вимагали в місцевого жителя п’ять тисяч гривень за прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи .

«Начальник УМВС в Сумській області Петро Дяченко підписав наказ про звільнення з органів внутрішніх справ трьох працівників Краснопільського райвідділу міліції. Причина – своїм ганебним вчинком останні спаплюжили честь мундира», - наголошується у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю.