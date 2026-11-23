Імпорт кремлівських енергоносіїв в Європу все ще триває на п’ятий рік повномасштабної війни.

В Європейській комісії підтвердили намір остаточно відмовитися від купівлі російського газу з кінця 2027 року. Про це на пресбрифінгу заявила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

"У нас є два дедлайни стосовно російського газу, які наближаються. Січень наступного року – заборона на весь імпорт СПГ за довгостроковими контрактами. І вересень наступного року – заборона на весь імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами", – повідомила Ітконен.

За її даними, обсяги поставок Москви газу до Євросоюзу вже суттєво скоротилися. Однак постачання трубопровідного газу та СПГ з країни-агресорки частково триває.

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"Чинні контракти поки що не підпадають під заборону. Проте, згідно з положеннями плану щодо забезпечення енергетичної незалежності ЄС REPowerEU, до кінця наступного року всі постачання мають повністю припинитися", – вказує представниця Єврокомісії.

Російський газ для Європи – головні новини

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, імпорт російського газу до ЄС скоротився з 45% до 12%. Вона підтвердила, що Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Водночас країни-члени Євросоюзу з 2022 року виділили на підтримку України загалом близько 231,5 мільярда євро. За цей період з ЄС до Росії надійшло 232,05 мільярда євро, зокрема на оплату газу. Депутат Європарламенту Моріц Кернер зазначає, що така ситуація є "свідченням повного провалу європейської послідовності в діях".

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