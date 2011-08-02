На Київщині заступник голови РДА і голова сільради попалися на хабарі

Київ. 2 серпня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність заступника голови Рокитнянської райдержадміністрації та голови Бушівської сільської ради Рокитнянського району Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що посадовці вимагали 20 тисяч американських доларів за надання приватному підприємцю земельної ділянки площею близько 10 га для випасу худоби.

29 липня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» під час одержання хабара.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України стосовно посадовців порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 (одержання хабара у особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Затриманих узято під варту.