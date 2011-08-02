У проекті нового КПК девальвовано поняття суду присяжних – експерт

Київ. 2 серпня. УНІАН. Президент Інституту правової політики, колишній міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що у проекті нового Кримінального процесуального кодексу України девальвовано поняття суду присяжних.

Про це він написав у своїй статті, опублікованій в газеті «День», повідомили УНІАН у прес-службі М.ОНІЩУКА.

На думку експерта, незважаючи на прогресивність та революційність норм проекту нового Кримінального процесуального кодексу, він містить і низку вад, які в подальшому стануть об’єктом гострої дискусії та критики.

Зокрема, це стосується інституту суду присяжних, сутність якого розробниками КПК знівельовано.

За словами М.ОНІЩУКА, в новому проекті КПК розробники пропонують модель, в якій суд присяжних поєднується із судом професійним, адже справи щодо довічного ув’язнення будуть слухатися трьома професійними суддями і двома присяжними. Проте така ситуація вже існувала в радянській кримінальній практиці – суд з народними засідателями, нагадав експерт.

«Добре відомо, що суд присяжних – це колегія (журі мале – з 6, чи велике – з 12 осіб), які приймають рішення щодо факту, тобто чи було скоєно злочин, чи була вина особи. А рішення щодо права, тобто кваліфікації злочину та визначення міри покарання - це виключно компетенція професійних суддів», - зауважив екс-міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Мін’юст оприлюднив на своєму сайті для громадського обговорення проект нового Кримінального процесуального кодексу України.

Проект готується для передачі на експертизу до Європейської комісії ”За демократію через право” (Венеціанська комісія).

На розгляд Верховної Ради проект кодексу планується винести вже цього року.