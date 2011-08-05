В Одесі СБУ провело спецоперацію із затримання групи митників

Одеса. 5 серпня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України провели в Одеському морському торговельному порту операцію із затримання фахівців Відділу митного оформлення Південної митниці, повідомило УНІАН джерело в Одеському морському торговельному порту.

«Бійці спецпідрозділу в масках, які ввійшли після обіду 4 серпня в будівлю митного терміналу на вулиці Одарія, не випустили до 19.00 жодного із півсотні співробітників Відділу митного оформлення», - додав співрозмовник агентства.

У прес-службі Південної митниці підтвердили факт проведення оперативно-слідчих заходів столичним підрозділом СБУ на митному терміналі в Одеському порту, додавши, що «у зв`язку з інцидентом процес оформлення контейнерних вантажів в ОМТП призупинився».

Проте жодних подробиць ні в прес-службі Південної митниці, ні в прес-групі Управління СБУ в Одеській області УНІАН не повідомили.

Нагадаємо, в митному терміналі Одеського порту щодоби розмитнюють від 300 до 1000 контейнерів з імпортними товарами.

Відомі також плани уряду укрупнити Міністерство фінансів України, до якого можуть ввійти Державна податкова і Державна митна служби України.

Посаду голови укрупненого відомства нібито пророкують нинішньому голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.