На Кіровоградщині директор ПП привласнив 1 млн. грн. чужих грошей

Кіровоград. 5 серпня. УНІАН. На Кіровоградщині порушено кримінальну справу відносно директора приватного підприємства, який незаконно привласнив понад 1 млн. грн.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення) відносно директора приватного підприємства “Агроконтакт”.

Він у минулому році незаконно реалізував понад 770 тонн насіння соняшника, яке належало товариству з обмеженою відповідальністю “Зерноторгівельна компанія” (у вказаному підприємстві знаходилося на відповідальному зберіганні), а отримані грошові кошти в сумі 1,1 млн. грн. привласнив.

Фігуранта затримано.