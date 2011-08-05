За хабар затримали співробітника Головавтотрансінспекції

Київ. 5 серпня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва за матеріалами столичного управління СБУ порушено кримінальну справу проти головного спеціаліста Головної держаної автотранспортної інспекції міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, встановлено, що посадовець Головавтотрансінспекції отримав від засновника одного із підприємств «неправомірну вигоду в сумі 4 тис. грн. за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (а саме на керівництво Головної держаної автотранспортної інспекції міста Києва). Службовець за таку винагороду зобов’язувався вирішити питання зі своїм керівництвом про не проведення перевірок підприємства у майбутньому.

Справу порушено за ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди). За вказані дії кодексом передбачено максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі.