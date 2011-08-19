Проти посадовців «ДніпроАзоту» порушено кримінальну справу

Дніпропетровськ. 19 серпня. УНІАН. Дніпродзержинська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу проти посадовців ПАТ «ДніпроАзот» (Дніпродзержинськ) за незаконний відбір 200 тис. кубометрів води.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

„Дослідчою перевіркою встановлено, що з 2 по 12 січня 2011 року службові особи ПАТ «ДніпроАзот», умисно, діючи в інтересах акціонерного товариства, без наявності дозволу на спеціальне водокористування, здійснили забір води з річки Дніпро в обсязі майже 200 000 м. куб., внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду державі на суму понад 5 млн. грн.”, - наголошується у повідомленні прес-служби прокуратури.

Кримінальну справу порушено за фактом зловживання службовим становищем за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Слідство у кримінальній справі триває.