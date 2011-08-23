Томенко хоче, щоб Пшонка «розібрався» з мером Болграда

Київ. 23 серпня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ з вимогою невідкладно розібратися з фактом побиття мером міста на Одещині директора дитячого садка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

У своєму зверненні М.ТОМЕНКО нагадав, що 19 серпня в засобах масової інформації з’явилась інформація про те, що мер міста Болград (Одеська область) Сергій КОРОЛЬОВ (Партія регіонів) напав і побив директора дитячого садка №5 Лідію ХОВАВЧУК. Як йдеться у численних повідомленнях ЗМІ, за словами свідків, п’яний мер висував претензії та погрожував літній жінці, а потім її побив. Причина конфлікту міського голови та педагога залишається невідомою. За матеріалами преси, на місце Л.ХОВАВЧУК претендує депутат міськради-приятелька С.Корольова. Крім того, як йдеться у повідомленнях ЗМІ, директор дитячого садка неодноразово піднімала «незручне» для мера питання про безвідповідальність постачальників місцевого хлібозаводу, власником якого є С.КОРОЛЬОВ, які систематично поставляють дитсадку хліб із заниженою вагою.

Віце-спікер також звернув увагу прокурора на те, що після того, як справа отримала розголос у пресі, С.КОРОЛЬОВ заявив, що не бив 68-річну завідувачку Болградським дитячим садком, а просто заспокоював жінку.

Окрім того, як йдеться у ЗМІ, виправдовуючись, чиновник звинуватив педагога з багаторічним стажем роботи у зловживанні алкогольними напоями та мало не в розгульному способі життя. Такий вчинок мера викликав обурення дітей і батьків, які мають намір звернутися до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити дитячий садок та його директора.

Зважаючи на те, що це вже далеко не перший випадок такої поведінки місцевих чиновників, М.ТОМЕНКО попросив генпрокурора дати доручення провести перевірку вказаних фактів та невідкладно відреагувати на вищезгадану ситуацію.