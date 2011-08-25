Вінничанин налив ртуть у взуття рідному братові

Київ. 25 серпня. УНІАН. 22 серпня до міліції містечка Вороновиця на Вінниччині звернувся 53-річний Сергій Таранов. Поскаржився, що помітив ртуть у своїх гумових черевиках.

"До вул. Червоноармійська була направлена бригада рятувальників. Розлив трапився в приміщенні кухні, яка прибудована до житлового будинку. Особовим складом проведено демиркуризацію площею 20 м.кв. та зібрано 148 грам ртуті", - повідомляє прес-служба МНС Вінниччини.

"Ту ртуть Сергію Євгеновичу підлив рідний брат! Молодший за нього на три роки Микола. Чого? Бо посварилися. Старший молодшого побив. Сергій живе у Вінниці, а Коля з мамою в будинку у Вороновиці. Випиває. На скільки мені відомо, то старший і підняв руку, бо менший бунтував. Але, Коля не витримав образи. Розбив пару термометрів, і братику в взуття все залив", - каже місцевий житель Ігор Абрамов.

Миколу Таранова затримали правоохоронці, пізніше відпустили на підписку про невиїзд.

"В одному термометрі 0,5 грамів ртуті, то це скільки треба їх розбити, щоб набралося 150 грамів? Винуватець колишній працівник електронного підприємства. Ртуть ймовірно набрав звідти. Як сказав, планував змайструвати якусь антену. Але, так і не взявся. Напевно, що почав горілочку попивати", - сказав Олександр Лученко з аварійно-рятувальної частини Вороновиці.

Gazeta.ua

