Проти Турчинова можуть порушити кримінальну справу

Київ. 25 серпня. УНІАН. Проти першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА може бути порушено кримінальну справу у зв’язку із подіями 24 серпня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може бути порушена кримінальна справа, він сказав: «Я не виключаю, але знову таки у визначеному порядку».

За словами А.ЛАЗАРЄВА, у заявах О.ТУРЧИНОВА під час мітингу опозиційних сил 24 серпня у Києві із закликом рухатись до Адміністрації Президента є факт порушення.

При цьому він наголосив, що в цілому це питання до слідчих або Управління МВС у місті Києві чи прокуратури Києва.

Також А.ЛАЗАРЄВ зауважив, що міліція збирає матеріали у зв’язку із цим випадком, і пізніше вони будуть направлені до прокуратури.