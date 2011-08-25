ГПУ порушила справу щодо двох депутатів Васильківської міськради

Київ. 25 серпня. УНІАН. 24 серпня 2011 року за матеріалами Служби безпеки України Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу щодо двох депутатів Васильківської міської ради за ознаками готування до вчинення терористичного акту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терористичних актів та незаконного зберігання вибухових речовин і боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ході розслідування кримінальної справи за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 14 та ч.2 ст. 258, ч.1 ст. 258-2 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, за підозрою у вчиненні вказаних злочинів затримано три особи.

«Під час проведення обшуків за місцем проживання цих осіб виявлено вибухову речовину – тротил, бойові набої, схему виготовлення саморобного вибухового пристрою, листівки з погрозами щодо вчинення вибуху та інші заборонені до вільного обігу предмети», - говориться в повідомленні.

Також слідчим відділом УСБУ в Київській області порушено кримінальну справу проти громадянина Ш. за ознаками терористичної діяльності.

На даний час призначено низку експертиз для дослідження вилучених у підозрюваних предметів. Встановлюється причетність до вчинених злочинів інших осіб, вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу щодо затриманих.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

«Під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), наповнений елементами ураження різного розміру (цвяхи, гайки тощо). За даними слідства, зловмисники планували здійснити вибух 24 серпня у Києві або передмісті під час святкування Дня Незалежності України», – повідомив прес-центр СБУ.

Згодом Соціал-національна асамблея (СНА) та організація “Патріот України” повідомили про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт.

На сайті СНА повідомляється, що 23 серпня було затримано активістів Васильківського осередку організації Олексія ЧЕРНЕГУ, повторно був затриманий Володимир ШПАРА.

Пізніше були затримані активісти СНА, депутати Васильківської міськради Ігор МОСІЙЧУК та Сергій БЕВЗ, а також Віталій ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО та Юрій БОНДАРЕНКО.