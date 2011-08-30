П’яний українець намагався дати хабар білоруським ДАІшникам

Мінськ. 30 серпня. УНІАН. Затриманий за їзду в нетверезому стані громадянин України пропонував хабар білоруським державтоінспекторам.

Про це повідомив УНІАН начальник Відділення інформації та громадських зв`язків УВС Міноблвиконкому Олександр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Державтоінспектори зупинили «Мерседес-бенц – ML280» у селі Макаші Несвіжського району. При перевірці у них виникла підозра, що житель Одеси керував автомобілем у стані алкогольного сп`яніння.

Співробітники ДАІ запропонували водієві пройти медичний огляд на предмет вживання алкоголю. Щоб уникнути притягнення до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому стані за ст.18.16 ч.1 КпАП Республіки Білорусь українець запропонував співробітникам міліції, які перебували при виконання службових обов`язків, хабар у сумі 100 доларів. Купюру він поклав у службову автомашину ДАІ.

Громадянина України доправлено до ІТТ. Порушено кримінальну справу за ст. 431 ч.1 КПК Білорусі (передбачає позбавлення волі на строк до п`яти років). При цьому порушник міг би погодитися на складання адмінпротоколу, за яким сплатив би штраф у розмірі від 15 до 35 базових величин (одна базова величина – 35000 білоруських рублів) і міг би позбутися прав на строк до трьох років (щодо прав рішення приймали б уже в Україні).