В Івано-Франківську невідомі б‘ють і палять машини таксистів

Київ. 31 серпня. УНІАН. 30 серпня перед будинком обласного управління МВС зібралися працівники служби таксі «Явір», аби привернути увагу правоохоронців на беззаконня, що діється в Івано-Франківську. Майже два місяці таксисти цієї служби страждають від невідомих, які б’ють і палять їхні машини.

«З 16 липня нам по-варварськи пошкодили вже сім автомобілів, — розповів журналістам директор служби Михайло Рибак. — Водіїв, які приїжджають на замовлення або беруть підсадку, очікують бандити, які б’ють вікна та кузови машин, одну машину навіть спалили. А сьогодні вночі підпалили ще дві машини. Ці автомобілі ще вчора працювали і возили людей, а сьогодні їхні власники залишилися без заробітку».

Кілька десятків таксистів у вигляді колони припаркувалися навпроти будівлі обласного УМВС, евакуатор привіз дві спалені машини.

Як розповів Василь Фелик, перший заступник начальника обласної міліції, правоохоронці відкрили кілька кримінальних справ, ведуться оперативні заходи та документування подій. Він пообіцяв, що машини, спалені сьогодні вночі, будуть останніми, і найближчим часом злочинців затримають.

Після акції перед будинком УМВС таксисти відправилися пікетувати адмінбудинок, вимагаючи коментарів від представників міської влади.

"Репортер"