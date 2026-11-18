Наразі така можливість малоймовірна, оскільки сухопутна складова Росії повністю зосереджена на війні проти України.

Пряма військова агресія Росії проти Польщі або Литви наразі малоймовірна. Однак, Росія може вдаватися до різного роду провокацій з інформаційними вкидами, аби перевіряти готовність НАТО до реагування.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін сказав під час дискусії в межах презентація аналітичного звіту "Моделі інформаційного тиску рф: від України до Європи".

"Якщо брати Московський, Ленінградський округ, особливо Калінінградський район, територію Республіки Білорусь – там іде більше посилення логістичної складової. Це додаткове розгортання складів, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, розгортання певних польових вузлів зв’язку. Але певні нарощення присутності на території Білорусі – це ракетні оперативно-тактичні комплекси. Це все спостерігається", - повідомив Єрін.

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Однак, він зауважив, що основні зусилля сухопутної складової Росії зосереджені, у першу чергу, на театрі бойових дій в Україні.

"Поки Москва зосереджена на Україні, то імовірність якоїсь прямої військової агресії на країни Балтії або Польщі малоімовірна", - підкреслив Єрін.

Він додав, що активність Росії здійснюється не тільки в інформаційному полі, де росіяни готують певне підґрунтя або проводять якісь оманливі дії. Ще РФ вдається до певних провокацій на військових або логістичних об’єктах, робить спроби з перевірки на міцність 5-ї статті НАТО про колективну оборону і перевірки готовності Альянсу реагувати на певні дії тощо. Такі дії проводяться у супроводі інформаційних вкидів і намаганням показати уразливість Сувальського коридору між Польщею і Литвою. Таким чином, РФ це робить, аби зобразити таку картину, що нібито НАТО не встигне зреагувати в країнах Балтії. РФ такими інформаційними операціями прагне зломити можливий опір в тих країнах, який може виникнути.

Водночас, Україна постійно взаємодіє з партнерами і проводиться багато заходів щодо напрацювання спільної стратегії і передачі українського досвіду для більш ефективної реакції наших партнерів.

Війна в Україні - перспективи завершення

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме й може загостритися.

При цьому, на передовій спостерігається сповільнення наступу Москви в Україні цього року. Одна з причин – це значні втрати армії РФ на полі бою.

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