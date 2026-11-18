Пряма військова агресія Росії проти Польщі або Литви наразі малоймовірна. Однак, Росія може вдаватися до різного роду провокацій з інформаційними вкидами, аби перевіряти готовність НАТО до реагування.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін сказав під час дискусії в межах презентація аналітичного звіту "Моделі інформаційного тиску рф: від України до Європи".
"Якщо брати Московський, Ленінградський округ, особливо Калінінградський район, територію Республіки Білорусь – там іде більше посилення логістичної складової. Це додаткове розгортання складів, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, розгортання певних польових вузлів зв’язку. Але певні нарощення присутності на території Білорусі – це ракетні оперативно-тактичні комплекси. Це все спостерігається", - повідомив Єрін.
Однак, він зауважив, що основні зусилля сухопутної складової Росії зосереджені, у першу чергу, на театрі бойових дій в Україні.
"Поки Москва зосереджена на Україні, то імовірність якоїсь прямої військової агресії на країни Балтії або Польщі малоімовірна", - підкреслив Єрін.
Він додав, що активність Росії здійснюється не тільки в інформаційному полі, де росіяни готують певне підґрунтя або проводять якісь оманливі дії. Ще РФ вдається до певних провокацій на військових або логістичних об’єктах, робить спроби з перевірки на міцність 5-ї статті НАТО про колективну оборону і перевірки готовності Альянсу реагувати на певні дії тощо. Такі дії проводяться у супроводі інформаційних вкидів і намаганням показати уразливість Сувальського коридору між Польщею і Литвою. Таким чином, РФ це робить, аби зобразити таку картину, що нібито НАТО не встигне зреагувати в країнах Балтії. РФ такими інформаційними операціями прагне зломити можливий опір в тих країнах, який може виникнути.
Водночас, Україна постійно взаємодіє з партнерами і проводиться багато заходів щодо напрацювання спільної стратегії і передачі українського досвіду для більш ефективної реакції наших партнерів.
Війна в Україні - перспективи завершення
Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме й може загостритися.
При цьому, на передовій спостерігається сповільнення наступу Москви в Україні цього року. Одна з причин – це значні втрати армії РФ на полі бою.