Середня вартість однокімнатної квартири в столиці становить 15 тис. грн на місяць.

Ринок оренди житла в Києві демонструє різке зростання пропозиції. За останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди, підскочила на 87%, ідеться в дослідженні ЛУН, яке є у розпорядженні УНІАН.

За оцінкою, загальний орендний фонд Києва становить щонайменше 313 тисяч квартир. Сюди входять як квартири, в яких уже проживають орендарі, так і ті, що зараз пропонуються в оренду.

Найбільш стрімке зростання пропозиції орендного житла в столиці припало на вересень – тоді кількість доступних квартир збільшилася на 49% за місяць. У жовтні кількість доступних квартир збільшилася ще на 12%.

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Водночас оренда квартир у Києві подешевшала. За даними ЛУН, середня вартість однокімнатного помешкання становить 15 тис. грн на місяць (близько 330 дол.), що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За двокімнатну квартиру орендодавці в середньому просять 21 тис. грн (460 дол.), що також на 9% менше. Оренда трикімнатних квартир обходиться в середньому у 35 тис. грн (760 доларів) на місяць. Це на 12% дешевше, ніж рік тому.

Які райони Києва лідирують за кількістю нових квартир

У жовтні найбільше нових пропозицій орендного житла з'явилося в Дарницькому районі Києва. На нього припало 16,2% усіх квартир, які вперше вийшли на ринок. Середня вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 13,5 тис. грн на місяць.

На другому місці за кількістю пропозиції опинився Голосіївський район із часткою 13,1% та середньою ціною оренди однокімнатної квартири 19 тис. грн. Третю позицію посів Шевченківський район – 11,6% нових пропозицій, а оренда однокімнатного житла тут коштує в середньому 20 тис. грн.

У Дніпровському та Солом'янському районах частка нових оголошень становила по 11%. Водночас середня оренда однокімнатної квартири в них обійдеться у 12 тис. грн та 15 тис. грн відповідно.

На Печерський район припало 10,4% нових пропозицій (32 тис. грн за однокімнатну квартиру), на Оболонський і Святошинський – по 7,5% (13 тис. грн в обох районах). У Подільському районі частка становила 6,9%, а середня оренда однокімнатної квартири – 18 тис. грн. Найменше нових оголошень з'явилося в Деснянському районі – 5%, де оренда однокімнатного житла в середньому коштує 8 тис. грн на місяць.

Загалом на три лівобережні райони – Дарницький, Дніпровський та Деснянський – припадає близько 32% усіх нових квартир для оренди в Києві.

Аналітики зазначили, що нове житло продовжує надходити на ринок, проте темпи зростання пропозиції вже не такі високі, як на початку осені.

Що відбувається в інших містах України

Зростання пропозиції орендного житла поступово охоплює й інші регіони країни. Якщо у вересні Київ демонстрував протилежну динаміку порівняно з багатьма західними містами, то вже в жовтні ситуація змінилася.

У вересні кількість квартир, які хоча б раз протягом місяця були представлені на ринку оренди, у Києві зросла на 19,7%. Водночас у багатьох містах західної України вона скорочувалася: в Ужгороді – на 31%, Луцьку – на 27,4%, Івано-Франківську – на 26,6%, Львові – на 8,3%.

У жовтні в столиці кількість таких квартир зросла ще на 21%, але зростання спостерігалося вже й у більшості інших обласних центрів. Найбільший приріст зафіксували в Тернополі – 55,7%, Вінниці – 50,9%, Луцьку – 31,3% та Миколаєві – 31,2%. В Одесі показник зріс на 13,7%, у Харкові – на 16,9%, у Дніпрі – на 15,1%.

Єдиним обласним центром серед досліджених, де у жовтні кількість квартир на ринку скоротилася, став Львів – на 4,3%.

Водночас вартість оренди однокімнатних квартир у різних містах суттєво відрізняється. Найдорожче житло коштує в Ужгороді – у середньому 32 тис. грн на місяць. За рік там ціна зросла на 51%. У Львові оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 25,3 тис. грн (+49% за рік), в Івано-Франківську – 22,9 тис. грн (+49%). В Одесі середня вартість оренди однокімнатного житла становить 12 тис. грн, що на 14% більше, ніж торік.

Ринок житла України - останні новини

За результатами дослідження DIM.RIA, у жовтні медіанна ціна оренди однокімнатної квартири на Закарпатті зросла на 17% і становила 34 тис. грн/міс. У столиці ціна впала на 21% і опустилась до 26 тис. грн/міс.

На початку жовтня стало відомо, що на заході України стрімко скорочувалася пропозиція квартир та будинків для оренди на тлі хвилі переїздів із великих міст. Найгостріша ситуація спостерігалася в Ужгороді, де середня оренда за рік подорожчала на 50%.

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