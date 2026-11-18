Вашингтон може бути змушений нарощувати власні обʼєми ядерної зброї для відповіді Москві та Пекіну.

Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал і може відкрити нову еру світової нестабільності в цьому секторі. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання відзначає, що протягом десятиліть США розробляли свою стратегію ядерного стримування для протидії одному супротивнику – Москві. Однак вперше з часів атомної ери, США можуть зіткнутися з тим, що їм доведеться стримувати одразу дві країни – РФ та Китай. І це все може відродити нову гонку ядерних озброєнь.

Видання пише, що лише з початку цього десятиліття ядерний арсенал Китаю зріс з 200 до 600 ядерних боєголовок. А за даними Пентагону, вже до 2030 року Пекін планує наростити ці обсяги до 1000. І хоч це все ще значно менше, ніж мають РФ та США, однак такі темпи є найшвидшими серед усіх країн світу.

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До цього моменту РФ та США мали просту логіку – вони повинні мати достатні ресурси для того, аби витримати перший удар і завдати ядерної атаки у відповідь. Ця перспектива взаємного гарантованого знищення підтримувала стабільність системи. Однак зараз багато фахівців вважають, що Вашингтон має наростити виробництво ядерного озброєння для того, аби його вистачило і для протидії Китаю. А це, своєю чергою, може призвести до нарощування ядерних сил і в Москви.

Втім Пекін, на думку фахівців, може зіткнутися з проблемою нарощування свого ядерного арсеналу. Оскільки для цього потрібно мати значні запаси збагаченого урану. За останні шість років вони в них і так подвоїлися. Однак нарощування навіть до 600 боєголовок вже майже вичерпало запаси збагаченого урану Китаю. А тому Пекін має збагачувати більше, якщо вони хочуть реалізувати ціль у 1000 боєголовок.

Журналісти нагадують, що термін останнього двостороннього пакту між РФ та США щодо контролю над ядреною зброєю закінчився цьогоріч. І РФ пропонувала продовжити цю дію протягом року. Однак Вашингтон виступає за залучення до цього процесу й Китаю, тоді як Пекін не зацікавлений у цьому.

Попри це, вважає видання, Китай може використати зацікавленість США у ядерній угоді, щоб отримати поступки від США в інших сферах. Зокрема в питанні підтримки Тайваню.

Ядерна зброя: інші важливі новини

У серпні видання The Washington Post відзначало, що світ вже рухається до нового етапу ядерного протистояння, оскільки стара система поступово втрачає дієздатність. На тлі виходу РФ та США з договору про контроль над ядерною зброєю, а також нарощуванні темпів виробництва Китаєм, деякі країни, які раніше декларували відмову від ядерного озброєння, наразі змінюють свою думку. Зокрема це стосується Південної Кореї та Японії.

NBC News тим часом повідомляло, що США готують нову ядерну стратегію на випадок війни з Росією чи Китаєм. Ця стратегія ставить під сумнів той підхід, який зберігався протягом десятиліть.

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