Водночас засоби стратегічного зв’язку постійно супроводжують главу Кремля під час поїздок як Росією, так і за кордон.

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з так званою ядерною валізкою, повідомляють російські ЗМІ. Водночас цей засіб зв’язку не є чимось незвичним для закордонного візиту: він постійно перебуває поруч із главою Кремля та супроводжує його під час поїздок світом.

Ядерну валізку помітили російські медіа, які супроводжують делегацію Кремля у Китаї. Топпропагандист Євген Попов звернув на неї особливу увагу, уточнивши в адʼютанта Путіна, який її тримав, чи це саме та валізка.

"Це ядерна валізка у вас? Той самий?", - запитав Попов.

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Офіцер відповів ствердно, викликавши захват у пропагандиста.

Зазначимо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв російським ЗМІ, що всі необхідні засоби зв’язку, зокрема стратегічного, завжди перебувають поруч із російським диктатором – незалежно від того, де він перебуває: у Росії чи за кордоном.

"Усі необхідні засоби зв’язку, зокрема стратегічного зв’язку, завжди поруч із президентом", – пояснював представник Кремля.

Так звану ядерну валізку традиційно носить офіцер військово-морського флоту Росії. Вона відома під назвою "Чегет" і дає змогу передати наказ про застосування ядерної зброї. Водночас такі пристрої рідко потрапляють у кадр.

Як раніше писав УНІАН, попри те, що ходять чутки, що нібито за Путіним дійсно носять ядерну валізку, агресор вже давно перегнув палку зі своїм ядерним шантажем.

"За Путіним різні валізки носять, не лише ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий. В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

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