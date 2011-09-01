Влада Криму обурена "обезбашеними" російськими туристами

Київ. 1 вересня. УНІАН. Кримський чиновник Микола Черевков висловив обурення тим, що російські водії в Криму гасають на дорогах: "до нас приїжджають і починають відриватися".

Голова республіканського комітету Криму з транспорту і зв'язку Микола Черевков висловив обурення російськими туристами, які влітку гасають на кримських дорогах.

"Обезбашених" на дорозі дуже багато. Я здивувався, що дуже багато росіян просто літають тут. Чому? Я їздив до Росії, у них висить табличка - максимум 90 кілометрів на годину рухатися. Ви знаєте, вони там чітко так і їдуть, дотримуються досить серйозно правил. А до нас приїжджають і починають відриватися. Мене це дивує просто", - сказав чиновник.

"На перехрестях летять на зелене світло. Я особисто був свідком в Сімферополі таких ситуацій. Тепер же потрібно дивитися, а чи немає дурня, що летить з-за рогу на червоне світло. Але це немислимо, як так можна", - обурився Черевков.

"Я навіть у серцях зателефонував заступнику начальника ДАІ і запитав його, де вони взагалі є. Чому на дорогах катастрофічно мало патрулів і так далі. Бо водії творять таке на дорогах...", - додав він.

Нагадаємо, за статистикою, кожні 16 хвилин в Україні стається ДТП, а кожні дві години в аваріях гине людина. За кількістю жертв ДТП Україна посідає п'яте місце в Європі після Росії, Італії, Франції та Німеччини.

ТСН

