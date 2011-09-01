У Києві проти начальника УКБ порушено справу

Київ. 1 вересня. УНІАН. У місті Києві органами прокуратури порушено кримінальну справу стосовно начальника управління капітального будівництва державної адміністрації одного з районів міста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, кримінальну справу порушено за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зазначений посадовець підписав акт з проведення реконструкції нежитлового приміщення, у якому обсяг та вартість виконаних робіт були завищені. У результаті цього державі завдано збитків на 4,9 млн. грн.