Митники затримали обладнання на 8,6 млн. грн.

Київ. 1 вересня. УНІАН. Митна служба порушила кримінальну справу за фактом контрабанди обладнання для харчової промисловості на понад 8,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, вітчизняна фірма експортувала зазначене обладнання у США на основі контракту з російською фірмою. У митників виникли сумніви стосовно достовірності даних, що були подані до митного оформлення - занадто складна схема транспортування товару.

При перевірці договірних відносин з російською фірмою, шляхом направлення запитів до митних органів Російської Федерації, з’ясувалось, що фірма-контрагент не має жодного стосунку до цих операцій, а компанія-отримувач не зареєстрована на території країни - отримувача продукції.

Таким чином, вітчизняне підприємство свідомо надало митним органам в якості підстави для переміщення товарів документи, що містять неправдиві відомості щодо контрагента, одержувача товару, особи, якої підписано зовнішньоекономічний контракт, такі дії передбачують адміністративну та кримінальну відповідальність.

За даним фактом порушено кримінальну справу.