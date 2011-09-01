МВС хоче, щоб кошти від штрафів йшли до місцевих бюджетів

Київ. 1 вересня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Прем`єр-міністра України Миколи Азарова з проханням створити робочу групу з підготовки законопроекту щодо встановлення відповідальності власників транспортних засобів за порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення встановлених обмежень швидкості.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до складу робочої групи пропонується залучити фахівців Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ України, інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади та громадських організацій.

«Приводом для звернення МВС стала законодавча неврегульованість питання щодо притягнення до відповідальності власників транспорту, на якому скоєно правопорушення, що зафіксовано спеціальними технічними засобами (фото- та відео- приладами) в автоматичному режимі», - наголошується у повідомленні.

Шукаючи вихід із ситуації, що склалася, Міністерство внутрішніх справ України проаналізувало досвід ряду європейських країн. Наприклад, муніципальні органи Польщі, Німеччини та Австрії мають автоматичні системи фіксації порушень, а кошти від штрафів стягуються до бюджету відповідної адміністративної одиниці. Винесені рішення оскаржують там тільки після сплати накладеного штрафу.

Як інформує УЗГ, метою МВС України є вдосконалення законодавчого регулювання відносин у сфери дорожнього руху та зниження аварійності на шляхах держави. Кошти від сплати штрафів за порушення ПДР, що будуть фіксуватися автоматично, пропонується спрямувати до місцевих бюджетів.

Розгляд справ, накладення стягнення та експлуатація цих систем також має бути справою міських та обласних державних адміністрацій. Тож МВС жодного відношення до обслуговування автоматичних систем фіксації порушень та стягнення штрафів за них не матиме, - зазначається у повідомленні.