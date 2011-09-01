Народні умільці підробляють фольгу і рукави для запікання

Київ. 1 вересня. УНІАН. У Волинській області викрили підпільний цех по виготовленню фольги та рукавів для запікання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у липні цього року працівниками служби ДСБЕЗ було виявлено факти незаконних дій жителя Волинської області, який організував підпільний цех по виробництву фольги та рукавів для запікання.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що чоловік, разом із спільником, організував підпільний цех з виготовлення рулонної фольги та рукавів для запікання різних торгових марок.

Виготовлену продукцію громадянин збував оптовими партіями одному із приватних підприємців для подальшої реалізації на ринках. Крім того, встановлено, що продукція, зокрема, фольга для запікання, не відповідає фактичній довжині, вказаній на упаковці, і є меншою на 30 відсотків.

Правоохоронці задокументували факт обману покупця на суму дві тисячі гривень при покупці фольги в рулонах по десять метрів.

По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.225 «Обман покупців та замовників» та ст.229 «Незаконне використання товарного знаку» Кримінального кодексу України.

За отриманою оперативною інформацією, сировина, обладнання для виготовлення фальсифікату та фальсифікована продукція знаходилась за місцем проживання «народного умільця» та на гуртівні його спільника.

Було проведено ряд обшуків, у результаті чого кінцева вартість вилученого фальсифікованого товару за попередніми підрахунками орієнтовно становить 550000 грн.

На даний час встановлюється реальна сума завданих збитків правовласникам торгової марки, - інформує УЗГ.