Мешканця Коломиї засудили через несплачений кредит

Київ. 1 вересня. УНІАН. Через несплачений кредит - за грати. Мешканця Коломиї Олександра Чуфицького засудили до року позбалення волі, конфіскації майна та відшкодування на користь банку 800 тисяч гривень.



Наразі "кредитний постраждалий" перебуває у СІЗО 9 місяців.

Натомість адвокати переконані - такі вчинки суперечать чинному законодавству.

Олександр Чуфицький у 2008 придбав квартиру, гроші на яку зайняв в банку. Посередником у кредитному процесі виступила фірма з нерухомості. Там пообіцяли самостійно пройти усі переговорні процеси, аби покупці безпроблемно отримали позичку, - розповіла Світлана Чуфицька, дружина засудженого боржника.



Після початку фінансової кризи Чуфицькі не змогли сплачувати кредит в іноземній валюті. Тому почергово прохали банк надати відстрочку, перевести позичку у гривні, і навіть забрати квартиру.



Однак фінансисти не погоджувались. Натомість главу сім"ї почали викликати до міліції. Згодом його затримали і в той же день засудили за нібито підробку документів, які вплинули на отримання кредиту з банку. До речі нині залучення людей в погонах до цивільних спорів значно почастішало, - каже голова Асоціації антиколекторів України Федір Олексюк.

Засуджений перебуває в Івано-Франківському СІЗО вже 9 місяців. Родичі і колишні утриманці закладу кажуть, що у Олександра значно погіршився стан здоров"я, через це йому вже зробили операцію.



Наразі захисники засудженого оскаржили попередній вирок Феміди. Його розгляне Апеляційний суд області.

Firtka.if.ua