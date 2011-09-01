Мешканця Коломиї засудили через несплачений кредит

19:07, 01 вересня 2011
Кримінал
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 До року позбавлення волі

Київ. 1 вересня. УНІАН. Через несплачений кредит - за грати. Мешканця Коломиї Олександра Чуфицького засудили до року позбалення волі, конфіскації майна та відшкодування на користь банку 800 тисяч гривень.

Наразі "кредитний постраждалий" перебуває у СІЗО 9 місяців.

Натомість адвокати переконані - такі вчинки суперечать чинному законодавству.

Олександр Чуфицький у 2008 придбав квартиру, гроші на яку зайняв в банку. Посередником у кредитному процесі виступила фірма з нерухомості. Там пообіцяли самостійно пройти усі переговорні процеси, аби покупці безпроблемно отримали позичку, - розповіла Світлана Чуфицька, дружина засудженого боржника.

Після початку фінансової кризи Чуфицькі не змогли сплачувати кредит в іноземній валюті. Тому почергово прохали банк надати відстрочку, перевести позичку у гривні, і навіть забрати квартиру.

Однак фінансисти не погоджувались. Натомість главу сім"ї почали викликати до міліції. Згодом його затримали і в той же день засудили за нібито підробку документів, які вплинули на отримання кредиту з банку. До речі нині залучення людей в погонах до цивільних спорів значно почастішало, - каже голова Асоціації антиколекторів України Федір Олексюк.

Засуджений перебуває в Івано-Франківському СІЗО вже 9 місяців. Родичі і колишні утриманці закладу кажуть, що у Олександра значно погіршився стан здоров"я, через це йому вже зробили операцію.

Наразі захисники засудженого оскаржили попередній вирок Феміди. Його розгляне Апеляційний суд області.

Firtka.if.ua

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