"Васильківський терорист" каже, що в СБУ його зробили педофілом

Київ. 2 вересня. УНІАН. Олексій Чернега, який був затриманий у справі "васильківських терористів", заявив про жорстокі катування під час допитів у СБУ.

Про це йдеться у його відкритому зверненні до президента Віктора Януковича, повідомляє блогер Олена Білозерська.

За словами Чернеги, після затримання його допитували чотири доби без перерви у київському обласному управлінні СБУ. При цьому били, не давали ні спати, ні їсти.

"Під час допиту до мене неодноразово застосовувалися фізичні методи впливу, а саме — мене били по шиї та по м'яким частинам тіла, змушували ставати на шпагат, принижували гідність, погрожували фізичною розправою, а також морально знущалися, звинувачуючи в педофілії", - заявив Чернега.

Окрім того, за словами затриманого, співробітники СБУ змушували його дати неправдиві свідчення на знайомих Володимира Шпару, Сергія Бевза та Ігоря Мосійчука.

"Мені було відмовлено в зустрічі з моїм захисником, тому всі допити проводилися без його присутності", - зазначив Чернега.

Він додав, що повідомив слідчим про своє обстеження у лікарні Харкова з діагнозом епілепсія. Іі що йому рекомендували дотримуватись режиму сну та регулярно харчуватися.

"Недотримання рекомендацій може відчутно вплинути на стан мого здоров'я і навіть призвести до клінічної смерті. Проте працівники СБУ проігнорували цю заяву", - сказав Чернега.

У своєму зверненні до президента Януковича він також розповів, що в ніч з 26 на 27 серпня його повідомили про звільнення – за умови підписання деяких документів.

"Мене силою змусили підписати лист до голови СБ України, де я повідомляю, що до мене не застосовувалися методи фізичного впливу і що я добровільно погодився давати свідчення", - наголосив Чернега.

Він запевняє Януковича, що всі його підписи, зроблені в цей період, отримані забороненими Кримінально-процесуальним кодексом методами.

Також, за словами Чернеги, під час обшуку у нього забрали паспорт, який досі не повернули.

Водночас в СБУ це звернення назвали повним ідіотизмом.



"Все, що викладено у зверненні - це повний ідіотизм, спрямований на уникнення покарання за підготовку вибуху, який би міг зашкодити життю і здоров’ю громадян України у разі його вчинення", - сказала керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко.

"Брехлива заява зроблена з єдиною метою - відвести слідство і уникнути покарання", - наголосила речниця СБУ.

Нагадаємо, СБУ в понеділок, 22 серпня, заявила, що розкрито підготовку теракту на День незалежності, який мовляв планувався активістами організації "Патріот України".

Чотирьох активістів затримали СБУ на кілька днів, потім звільнили. Після порушення кримінальної справи трьох з них - Володимира Шпару, депутата міськради Ігора Мосійчука та депутата Васильківської міської ради Сергія Бевза, суд залишив під вартою на два місяці.

Джерело в СБУ стверджує, що звинувачення силовиків у провокаціях безпідставні, і затримання підозрюваних у підготовці теракту пройшло у відповідності з усіма посадовими інструкціям.

ТСН

