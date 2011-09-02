Київ. 2 вересня. УНІАН. Міліція затримала зловмисників, які нищили машини таксистів в Івано-Франківську.

«Зловмисників ми уже затримали. Імена наразі розголошувати не будемо в інтересах слідства, яке триває», — сказав перший заступник начальника УМВС Івано-Франківської області полковник Василь Фелик у контексті нападів невідомих зловмисників на автомобілі таксистів, які трапилися за останні півтора місяця.

Так, учора, 1 вересня, у приміщенні ОДА відбулася спільна нарада керівництва області, обласних силовиків і представників служби таксі «Явір 1554» у справі нищення авто таксистів.

За словами голови ОДА Михайла Вишиванюка, протягом місяця справа має бути завершена та передана до суду.

«На сьогодні ми задоволені результатом, адже водії нарешті можуть спокійно працювати і возити пасажирів, — сказав із цього приводу керівник служби таксі «Явір» Михайло Рибак. — Ми відмінили масштабнішу акцію, яку планували провести в місті. Так, до нас збиралися приїхати на підтримку близько тисячі машин з інших міст. Влада просила цього не робити, обіцяла жорстко розібратися в ситуації, ми їм повірили та відмінили акцію. Сподіваюся, більше нападів не буде. Вважаю, що це важливо не тільки для працівників нашого підприємства, а й для всіх мешканців Івано-Франківська».

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Івано-Франківську пройшла акція протесту водіїв служби таксі «Явір», щоб привернути увагу правоохоронних органів до того, що «майже два місяці таксисти цієї служби страждають від невідомих, які б’ють і палять їхні машини».

"Репортер"

