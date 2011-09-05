СБУ ліквідувала міжнародну організовану группу контрабандистів

Київ. 5 вересня. УНІАН. Служба безпеки України ліквідувала міжнародну організовану злочинну групу, яка налагодило «тіньовий обіг товарів та валюти в Україні та європейських країнах».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови СБУ Володимир РОКИТСЬКИЙ.

Він зазначив, що ця група діяла на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини.

«Впродовж 8 місяців з партнерами і, зокрема, з Агенцією внутрішньої безпеки Польщі проведено 6 робочих нарад, у ході яких сплановано комплекс спільних заходів для затримання злочинців», - наголосив В.РОКИТСЬКИЙ.

За його словами, до складу групи входили громадяни В’єтнаму, Польщі, Литви та України – загалом 28 осіб. Контрабанда валюти здійснювалась через автомобільний та залізничний пункти пропуску «Ягодин» та «Чоп». Ці особи користувались схованками, гроші перевозили щоденно, а місячний оборот валюти становив 30-35 млн. доларів. У подальшому валюта виводилась на рахунки у закордонних банках через конвертаційні центри в Україні, клієнтами яких було понад 2500 підприємців з України. Лідером цієї злочинної організації був громадянин В’єтнаму.

Операція із затримання цих осіб була проведена у ніч на 2 вересня.

Порушено кримінальну справу.