Громадянин Камеруну намагався продати в рабство двох своїх подруг

Київ. 6 вересня. УНІАН. В Одесі правоохоронці затримали 27-річного громадянина Камеруну при спробі продажу двох своїх співвітчизниць у сексуальне рабство.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, іноземець оцінив своїх подруг у 200 доларів США, які вівн отримав за «живий товар».

Африканський работорговець був затриманий «на гарячому», під час отримання грошей. Операцію по затриманню проводили працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми ГУМВС України в Одеській області, які тривалий час відстежували підприємливого молодика.

Затриманий має офіційний статус біженця і право тимчасового проживання в Одесі, його ж співвітчизниці 34 та 36 років були зареєстровані управлінням міграційної служби в Одеській області у пункті тимчасового розміщення біженців.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 Кримінального Кодексу України (торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина…), що передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.



