На Херсонщині правоохоронці затримали вбивцю першокласниці

Київ. 6 вересня. УНІАН. У Херсонській області працівники міліції затримали чоловіка, який 2 вересня у селі Нова Збур’ївка Голопристанського району зґвалтував і вбив шестирічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 28-річного молодика затримали в одному з кафе у с. Залізний Порт де він розважався.

«Орієнтування на зловмисника роздали усім працівникам Голопристанського райвідділу міліції та жителям навколишніх сіл. До міліції зателефонувала жінка і розповіла, що схожого за прикметами чоловіка підвозила у с.Залізний Порт. Про це повідомили працівників відділення міліції у с.Залізний Порт. Оперуповноважений КМСД та оперативник відділу карного розшуку в першу чергу стали перевіряти набережну та розважальні заклади. В одному з кафе оперативник впізнав розшукуваного, адже у 2008 році він уже затримував його за розбещення неповнолітньої. Тоді жертвою зловмисника стала рідна племінниця. За скоєння цього жахливого злочину чоловік отримав усього два роки ув’язнення і звільнився у лютому цього року», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня у селі Нова Збур’ївка Голопристанського району невідомий чоловік зґвалтував і вбив першокласницю.