У Києві згоріла вантажівка з кавунами

Київ. 6 вересня. УНІАН. У Голосіївському районі Києва згоріла вантажівка з кавунами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

В ніч на 6 вересня, о четвертій годині, на вул. Заболотного, 48-А (Голосіївський район), біля ринку «Феофанія», виникла пожежа в пристосованому для зберігання та продажу кавунів автомобілі «ГАЗ-53».

За лічені хвилини пожежно-рятувальний підрозділ прибув за викликом. Вогнеборці загасили полум’я та не допустили подальшого його розповсюдження. Пожежею було пошкоджено товар та зовнішнє пофарбування автомобіля.

Причина пожежі встановлюється. Орієнтовний збиток становить близько 30 000 гривень.

