На вулицях Кіровоградщини збільшать кількість «людей у формі»

Кіровоград. 6 вересня. УНІАН. Начальник Управління МВС України у Кіровоградській області Костянтин ПОЖИДАЄВ планує збільшити на вулицях кількість міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час апаратної наради в облдержадміністрації.

На переконання начальника міліції, «чим більше на вулицях людей у формі, тим спокійніше жити». За словами К.ПОЖИДАЄВА, люди повинні бачити на вулицях міліцію, щоб відчувати належний рівень охорони громадського порядку, бачити у ній не лише каральний орган, а помічника.

К.ПОЖИДАЄВ також окреслив основні напрямки своєї роботи на посаді начальника обласного управління МВС. Зокрема, він пообіцяв принципово боротися з гральним бізнесом. «Якщо я дізнаюся, що десь працює такий заклад, то начальник міліції цієї території буде звільнений», - наголосив К.ПОЖИДАЄВ.

Також він повідомив про наміри закрити всі нелегальні пункти прийому металобрухту. «Майже 70% всіх крадіжок, що фіксуються на території області, пов’язані з бажанням крадіїв заволодіти металом», - зазначив К.ПОЖИДАЄВ.

З наступного тижня в області розпочне роботу цілодобова телефонна лінія начальника начальник УМВС під назвою «Громадська позиція». К.ПОЖИДАЄВ пообіцяв особисто вивчати повідомлення.

Він також звернувся до губернатора області Сергія ЛАРІНА з проханням підтримати програму автомобільного забезпечення дільничних міліціонерів, які обслуговують по кілька населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, К.ПОЖИДАЄВ був призначений начальником УМВС в Кіровоградській області 29 липня 2011 року. До цього він працював на посаді начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС у Донецькій області.