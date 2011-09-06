У СБУ злочинців не катують, а пригощають кавою

Київ. 6 вересня. УНІАН. У Службі безпеки України не застосовують тортури до затриманих громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 5 вересня на прес-конференції перший заступник голови Служби безпеки України Володимир РАКИТСЬКИЙ.

«Я вам хочу сказати, що подекуди ми розмовляємо зі встановленими злочинцями, але ми їм пропонуємо випити кави. Абсолютно толерантна йде розмова», - сказав В.РАКИТСЬКИЙ.

Водночас він спростував заяву одного із затриманих у так званій справі «васильківських терористів» про застосування до нього тортур в СБУ.

«Так, я кажу, що на сьогоднішній день поки я не бачу підтвердження факту, я кажу, що такого в СБУ бути не може. Якщо це буде, то буде проведено службове розслідування... Якщо трапляється інцидент грубого поводження – ми приймаємо однозначне рішення і говоримо про профнепридатність співробітника», - наголосив перший заступник голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області затримано трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

Згодом Соціал-національна асамблея та “Патріот України” повідомили про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт.

На сайті СНА повідомлялося, що 23 серпня було затримано активіста васильківського осередку організації Олексія ЧЕРНЕГУ, повторно було затримано Володимира ШПАРУ.

Пізніше були затримані активісти СНА, депутати Васильківської міськради Ігор МОСІЙЧУК та Сергій БЕВЗ, а також Віталій ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО та Юрій БОНДАРЕНКО.

24 серпня за матеріалами СБУ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти двох депутатів Васильківської міської ради за ознаками готування до вчинення теракту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терактів і незаконного зберігання вибухових речовин і боєприпасів.

Пізніше О.ЧЕРНЕГА оприлюднив на сайті СНА відкрите відеозвернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У зверненні О.ЧЕРНЕГА заявив, що його катували в Київському обласному управлінні СБУ.