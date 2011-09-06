Затримано вбивцю міліціонера

Київ. 6 вересня. УНІАН. Сьогодні співробітники міліції затримали підозрюваного у вбивстві начальника Калитянського СВМ 38-річного майора міліції Миколи Симоненка.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

34-річного чоловіка затримали в селі Семиполки на Київщині де він переховувався в будинку свого знайомого під купою лахміття.

«Операція по затриманню пройшла блискавично. Часу на спротив у молодика не було», - поінформували в УЗГ.

Встановлено, що затриманий раніше тричі судимий за ст.185 (крадіжка) та 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) КК України. Останнім часом ніде не працював.

Нагадаємо, що 4 вересня, близько четвертої години ранку до Броварського міськвідділу міліції Київщини надійшло повідомлення про вбивство начальника Калитянського СВМ поблизу кафе в селі Семиполки.

За цим фактом прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Триває слідство.

Наразі справа знаходиться на особистому контролі у Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова.