ВР ухвалила закон щодо запобігання дискримінації дитини

Київ. 6 вересня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 264 народних депутата з 294, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).