На Донеччині п'яний хуліган відгриз носа відвідувачу кафе
Потерпілого госпіталізовано
Київ. 6 вересня. УНІАН. На 40-річного чоловіка, який зайшов із дружиною до кафе, напав п'яний відвідувач. Після нанесення кількох укусів, хуліган відгриз чоловіку носа.
У Гірнику, що на Донеччині, 25-річний хлопець, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, напав в кафе на іншого відвідувача, покусав того за різні частини тіла і, наостанок, відгриз йому носа.
Того вечора 40-річний чоловік із дружиною прийшли в кафе культурно відпочити. Однак сімейну ідилію порушив молодий хлопець, який сидів за сусіднім столиком.
Між відвідувачами сталася словесна перепалка, але спочатку конфліктуючих вдалося вгамувати.
Однак пізніше, в тому ж кафе, між ними сталася п'яна бійка.
І, якщо 40-річний чоловік бився більш-менш чесно, то його молодший суперник вирішив загризти супротивника.
Як надалі показало медичне обстеження, у потерпілого виявилися укуси на грудях і лобі. Крім того хуліган відгриз потерпілому носа.
З кровотечею пораненого чоловіка доставили в лікарню, де орган нюху був пришитий на місце. Проте невідомо, як надалі він буде функціювати і чи не відторгнеться.
Щодо нападника порушено кримінальну справу за хуліганство.