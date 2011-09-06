На Донеччині п'яний хуліган відгриз носа відвідувачу кафе

Київ. 6 вересня. УНІАН. На 40-річного чоловіка, який зайшов із дружиною до кафе, напав п'яний відвідувач. Після нанесення кількох укусів, хуліган відгриз чоловіку носа.

У Гірнику, що на Донеччині, 25-річний хлопець, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, напав в кафе на іншого відвідувача, покусав того за різні частини тіла і, наостанок, відгриз йому носа.

Того вечора 40-річний чоловік із дружиною прийшли в кафе культурно відпочити. Однак сімейну ідилію порушив молодий хлопець, який сидів за сусіднім столиком.

Між відвідувачами сталася словесна перепалка, але спочатку конфліктуючих вдалося вгамувати.

Однак пізніше, в тому ж кафе, між ними сталася п'яна бійка.

І, якщо 40-річний чоловік бився більш-менш чесно, то його молодший суперник вирішив загризти супротивника.

Як надалі показало медичне обстеження, у потерпілого виявилися укуси на грудях і лобі. Крім того хуліган відгриз потерпілому носа.

З кровотечею пораненого чоловіка доставили в лікарню, де орган нюху був пришитий на місце. Проте невідомо, як надалі він буде функціювати і чи не відторгнеться.

Щодо нападника порушено кримінальну справу за хуліганство.

ТСН

