В Одесі міліція запобігла замовному вбивству підприємця

Одеса. 6 вересня. УНІАН. Співробітники Одеського міського УВС запобігли замовному вбивству підприємця, яке було оплачене 15 тис. дол. бізнесменом-конкурентом з Черкаської області. Про це повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків міського управління міліції.

Як уточнили в міліції, «раніше оперативникам надійшла інформація про те, що 42-річний підприємець з Черкаської області, який поставляв зерно в різні регіони, зокрема в Одесу, підшукує кілера, який готовий усунути за винагороду його конкурента на ринку зерна з Вінницької області».

При перевірці відомостей виявилось, що землі двох підприємців-аграріїв граничили між собою, проте 53-річний вінничанин вирощував зерно на значно більших площах землі і поступово витісняв з ринку зерна конкурента із сусідньої області. Менш успішний бізнесмен вирішив усунути вінницького підприємця фізично, виділивши на цю мету 15 тис. дол. Характерно, що обидва були знайомі лише візуально, зрідка зустрічаючись на спеціалізованих семінарах аграріїв.

Для врятування людини і викриття злочинної схеми, співробітники одеської міліції підготували спецоперацію: під виглядом кілера до замовника пішов агент, який погодився виконати замовлення.

Як зазначили в міліції, «деталі вчинення вбивства були обговорені в одному з придорожніх кафе у Вінницькій області, після чого замовник повіз «кілера» в населений пункт, де проживає потенційна жертва, і показав йому конкурента». Коли оперативники повідомили наміченій «жертві» про задум конкурента, той спочатку навіть не повірив, а коли переконався, що з ним не жартують, дав згоду на участь в оперативній комбінації.

Після зімітованогоо вбивства «виконавець» показав фотографію жертви при зустрічі із замовником на території Одеської області. Після передачі обумовленої суми грошей бізнесмена було заарештовано, йому інкримінується вчинення злочинного діяння, передбаченого ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.