На Полтавщині викрили лабораторію, яка «постачала» у Київ амфетамін

Київ. 9 вересня. УНІАН. 8 вересня працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Голосіївського райуправління спільно з працівниками Служби безпеки України було затримано членів злочинного угруповання, які займалися виготовленням та збутом психотропної речовини – амфетамін в особливо великих розмірах.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.



Як зазначається у повідомленні, попередньо встановлено, що до складу злочинної групи входило чотири особи віком від 22 до 27 років, двоє з яких, у Полтавській області займалися виготовленням психотропної речовини - амфетамину, інші двоє, займалися розповсюдженням зазначеної речовини у місті Києві.

В ході проведення санкціонованого обшуку у Полтавській області правоохоронці викрили лабораторію, в якій знаходилося хімічне обладнання та прекурсори для виготовлення психотропної речовини, а також пластикова пляшка з рідким афметаміном (об’ємом 2 л.) та пакунок з фольги з амфетаміном (вагою приблизно 70 г.- ринкова вартість якого складає 200000 гривень.

З метою документування факту збуту психотропної речовини було здійснено контрольну закупівлю зазначеної «продукції».

Слідчим відділом Голосіївського РУ за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Наразі зловмисники затримані та знаходяться в ІТТ Голосіївського РУ ГУМВС України в місті Києві. Слідство триває.