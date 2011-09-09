СБУ обшукує Апеляційний суд Криму

Київ. 9 вересня. УНІАН. У будівлі Апеляційного суду АР Крим в Сімферополі проходять обшуки і вилучення документів.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на суддів, обшуки і вилучення документів проводить старший слідчий кримської прокуратури з особливо важливих справ А.Морозов у супроводі співробітників СБУ.

Вилучення документів проводиться у відділі кадрів, секретній частині та в серверній, де зберігається електронний архів суду.

Голова Апеляційного суду Сергій Лунін зараз перебуває в Києві і про інцидент в суді дізнався від своїх співробітників.

Він також не зміг відповісти на питання, у зв'язку з чим пов'язаний обшук і вилучення документів. Водночас Лунін підкреслив, що обшук в суді може проводитися тільки за постановою суду загальної юрисдикції.

"Наскільки мені відомо, таке рішення жоден суд не виносив. Старший слідчий прокуратури АР Крим Морозов відмовився надати копію постанови співробітникам суду. Постанова підписана слідчим і, наскільки мені відомо, обшук не був узгоджений з прокурором АРК Степаном Молицьким", - розповів Лунін.

У кримському главку СБУ те, що відбувається, поки не коментують.

За інформацією джерел ZN.UA у правоохоронних органах, обшук в Апеляційному суді Криму може бути пов'язаний з порушеною нещодавно кримінальною справою за фактом розголошення державної таємниці.

ТСН