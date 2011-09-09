Прокуратура порушила справу щодо екс-голови Рогатина

Івано-Франківськ. 9 вересня. УНІАН. Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України стосовно колишнього міського голови Рогатина.



Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.



Прокурорська перевірка встановила, що виконком Рогатинської міської ради надав дозвіл одному із акціонерних товариств на оформлення права власності на об’єкти майнового комплексу в місті Рогатині та видав свідоцтво на право їх власності.



Однак при цьому не були вирішені питання правомірності використання понад 7 га землі, на яких розміщені дані майнові об’єкти, та своєчасності укладення договорів оренди цих земділянок.



Через це до міського бюджету не надійшло 300 тис. грн.



Колишній міський голова Рогатина ніс персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Проте, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах акціонерного товариства, він не вжив передбачених законом заходів щодо організації належного обліку зазначених ділянок.



Такими діями колишній міський голова спричинив тяжкі матеріальні наслідки територіальній громаді Рогатина. Триває досудове слідство.

Firtka.if.ua