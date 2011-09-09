В Україну приїде Міністр громадської безпеки КНР

Київ. 9 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України взяв участь у робочій зустрічі з Надзвичайним і Повноваженим Послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнем та Військовим аташе Посольства КНР в Україні У Цзунцянем. Приводом для заходу став майбутній візит в Україну Міністра громадської безпеки КНР Мен Цзянь Чжу.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Анатолій Могильов наголосив на актуальності всіх питань, що плануються обговорити з Міністром громадської безпеки КНР, а також на загальному значенні приїзду Мен Цзянь Чжу.

- Я дуже зацікавлений в майбутній зустрічі з колегою, тому як особисті взаємодії Міністрів дозволяють встановлювати необхідні контакти та оперативно вирішувати багато численні питання, від яких залежить добробут наших країн, - підкреслив Анатолій Могильов.

Пан Чжан Сіюнь в свою чергу зауважив, що основне завдання його Міністра – реалізація великих домовленостей президентів обох держав. Тому під час майбутньої робочої зустрічі керівниками правоохоронних відомств будуть розглянуті важливі питання, серед яких виконання спільних домовленостей між міністерствами, перспективи та напрямки їх подальшого розвитку, ЄВРО-2012, боротьба з тероризмом, транснаціональні злочини, забезпечення захисту прав та свобод громадян, а також безпеки під час проведення масштабних міжнародних заходів.

Світ зараз неспокійний, - зазначив Посол КНР. – Тому підтримка стратегічних відношень зокрема обмін позитивним досвідом виходу з проблемних ситуацій є дуже важливим, як для України, так і для Китайської Народної Республіки, - інформує УЗГ.