Півмільйона доларів на смітник

Вінниця. 12 вересня. УНІАН. Ця «НП» резонансного, але дуже засекреченого характеру сталась на масиві Поділля, де, крім заможних вінничан, живуть ще і відомі керівники, котрі отримали тут квартири бізнес-класу більше 100 метрів житлової площі.

Якщо до слова, то у цього керівника квартира в одній із новобудов мікрорайону займає півповерху під’їзду…

Тому яким же було здивування перехожих, коли вранці побачили відомого і солідного керівника, котрого в обличчя знає переважна більшість вінничан, який стурбовано риється… у контейнері для сміття, що знаходився біля будинку.

Вже потім всюдисущі консьєржки та наближені до сім’ї особи розповідали цю історію із детальними і пікантними подробицями…

Чоловік, який «чесною працею» заробив одного дуже щасливого для нього дня півмільйона «зелених», вирішив «заничкувати» це від дружини… і поставив цей скарб поряд із відром для сміття. Зізнається, що так він робив щоразу, коли стояло питання приховати зароблені «чесним трудом» кошти від дружини. Бо сміття його половинка ніколи не виносила, це робила домогосподарка, яка приходила вранці, або він сам, якраз тоді, коли він міг взяти цей пакунок і вивезти у більш безпечне місце, наприклад, на дачу чи у банківську скриньку.

Та не так сталось, як гадалось. Чомусь раптом, коли він тихо-мирно лежав на дивані та дивився телевізор, дружина вирішила таки винести те горезвісне сміття. Пізніше пояснювала: зробила добру справу «по дорозі», бо із приятелькою вирішила прогулятись у парку, що поряд.

Судячи із щасливого вигляду дружини, котра мала змогу здійснити вечірню прогулянку, ніщо не передчувало конфлікту, тому спокійний і щасливий від такого щедрого «улову» чоловік заснув, але ранок для нього був, напевно, одним із найстресовіших у його житті. Зібрався, одягнув напрасовану сорочку, поснідав і взявся виймати пакети – один із сміттям, а один – дорогоцінний. Але дорогоцінного не виявилось, а після довгих суперечок та нервового зриву з’ясувалось, що його разом із сміттям дружина добросовісно викинула у сміттєвий бачок.

Довго ще рилися у смітті, що біля під’їзду, цей чоловік та його водій. Але, за нашою інформацією, дорогоцінного пакета він так і не знайшов, бо якраз вдосвіта того дня його вивантажили у загальну машину та повезли на сміттєзвалище. Його довірені люди ще їздили до Стадниці й просили шофера показати, куди він викинув таке дорогоцінне сміття. Але коли побачили цю всю лавину непотребу і почули запах – компромісу не було…

33-й канал