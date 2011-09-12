У Сумах заарештовано голову комісії міськради

Суми. 12 вересня. УНІАН. У Сумах 10 вересня було заарештовано голову комісії міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Затримання відбулось у рамках розслідуваної кримінальної справи, порушеної прокуратурою Сумської області 1 вересня 2011 р.

Справа порушена за фактом підробки й використання офіційних документів, а також заволодіння чужим майном, чим було завдано збитків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 і ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим положенням) Кримінального кодексу України.

Установлено, що зазначений посадовець, діючи в особистих інтересах, умисно, в 2008 р. власноручно виготовив та підписав від імені своєї тітки (без її відома) документи, необхідні для отримання розташованої в місті земельної ділянки, а потім особисто надав їх до відповідних органів державної влади. Згідно з рішенням міськради цю земельну ділянку надано у приватну власність тітці депутата. Відповідно до довідки управління Держкомзему в м. Суми, нормативна грошова оцінка ділянки перевищує 188 тис. грн. Саме на цю суму своїми неправомірними діями депутат завдав збитків інтересам держави. Кримінальну справу для організації досудового слідства направлено до слідчого відділу прокуратури Сумської області.