На Чернігівщині молодик зарубав своїх батьків

Чернігів. 12 вересня. УНІАН. На Чернігівщині 21-річний молодик зарубав сокирою своїх батьків. Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області, трагедія сталася в одному із сіл Щорського району.

До чергової частини районного відділу міліції зателефонував місцевий житель та повідомив, що в селі сталося вбивство. Для перевірки отриманої інформації у населений пункт було направлено слідчо-оперативну групу райвідділу.

У будинку міліціонери виявили дві жертви. Загиблими виявилися господарі помешкання – чоловік і жінка, обоє 1957 року народження. Вони проживали разом зі своїм сином 1990 року народження. Родина вважалася неблагополучною, батьки постійно зловживали алкоголем, ніде не працювали.

Селянин, котрий повідомив про трагедію міліцію, розповів, що вранці до нього прибіг син загиблих, хлопець був дуже збуджений і не міг пояснити, де його батьки. Хлопця одразу затримали правоохоронці, під час спілкування він повідомив, що убив батька і матір. А от з`ясувати, за що саме син позбавив життя батьків міліціонерам не вдалося.

Хлопець запевняв, що вбити батьків йому наказали образи з ікон. Нібито вони сказали, що батьки зрадили віру і тепер вірують в несправжнього Бога, і що хлопець повинен їх убити, аби спокутувати гріх. Голоси наказували не просто вбити, а саме зарубати і обов`язково опівночі певного дня.

Затриманий кілька разів повторив історію, що наштовхнуло правоохоронців на думку про неадекватний психічний стан молодика. Але остаточний діагноз визначить спеціальна медична комісія. Пізніше експерт встановив, що смерть подружжя настала близько опівночі.

На даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Щорського райвідділу міліції, слідство триває.