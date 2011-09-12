ЛАЗ отримав 22,5 млн. грн. кредиту за підробленими документами

Львів. 12 вересня. УНІАН. СБУ встановила факт отримання банківського кредиту на 22,5 млн. грн. за підробленими документами службовими особами ТзОВ „Львівські автобусні заводи”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, співробітники СБУ встановили, що службові особи ТзОВ „Львівські автобусні заводи” неправомірно відкрили в одному з банків кредитну лінію на 22,5 млн. грн. шляхом використання підроблених документів.

«З’ясовано, що службовці підприємства протягом 2010 року надали до банківської установи реєстраційні документи (статут підприємства, протоколи загальних зборів, довіреності від іноземних партнерів), в яких, відповідно до висновків експертного дослідження, підроблено підписи представників учасників ТзОВ. Крім того, за інформацією Міністерства економіки України, іноземна фірма, яка фігурує в реєстраційних документах як учасник ТзОВ „Львівські автобусні заводи”, ліквідована ще у 2008 році», - зазначається у повідомленні.

На даний час у машинобудівного підприємства „Львівські автобусні заводи” існує прострочена заборгованість за кредитом на суму понад 27,5 млн. грн. (із врахуванням відсотків).

За матеріалами СБУ слідчими міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 (використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.